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Усик обратился с посланием к кандидату в президенты США
Посыл очень четкий
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) обратился к кандидату в президенты США Дональду Трампу.
"Уважаемый Джо Роган, не мог бы ты обратиться к Дональду Трампу, когда он появится в твоем подкасте? Если господин президент настолько уверен в своем влиянии на путина, мог бы он немедленно помочь освободить защитников Азовстали и всех украинцев из российского плена? Время имеет немаловажное значение. С уважением – Александр".
Напомним, что ранее Трамп
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