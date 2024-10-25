Усик обратился с посланием к кандидату в президенты США

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) обратился к кандидату в президенты США Дональду Трампу.

"Уважаемый Джо Роган, не мог бы ты обратиться к Дональду Трампу, когда он появится в твоем подкасте? Если господин президент настолько уверен в своем влиянии на путина, мог бы он немедленно помочь освободить защитников Азовстали и всех украинцев из российского плена? Время имеет немаловажное значение. С уважением – Александр".