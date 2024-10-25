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Усик обратился с посланием к кандидату в президенты США

Бокс
Обновлено

Посыл очень четкий

Усик обратился с посланием к кандидату в президенты США

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) обратился к кандидату в президенты США Дональду Трампу.

"Уважаемый Джо Роган, не мог бы ты обратиться к Дональду Трампу, когда он появится в твоем подкасте? Если господин президент настолько уверен в своем влиянии на путина, мог бы он немедленно помочь освободить защитников Азовстали и всех украинцев из российского плена? Время имеет немаловажное значение. С уважением – Александр".

Напомним, что ранее Трамп рассказал о главных отличиях бокса от ММА.

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Александр Усик
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