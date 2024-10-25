Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Промоутер Фьюри рассказал о хаосе в углу британца во время первого поединка против Усика
Назвал причины
Фото: Getty Images
Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен назвал причины хаоса в углу своего подопечного во время первого поединка против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).
"Тайсон – не дурак, он очень умный парень. Он знает загадочный бокс. Фьюри понимает, что нужно сделать, и он убедится, что это произойдет.
Конечно, ты не хочешь слышать множество голосов, но вы должны понимать, что в углу с ним был его отец. Тайсон хотел, чтобы отец был в углу, а его отец беспокоился о сыне, особенно когда тот был поражен в девятом раунде. Эмоции возобладали. Но знаете что? Углу нельзя быть эмоциональным. Он должен быть хладнокровным, спокойным и собранным. Я уверен, что в следующем бою так и будет" – сказал Уоррен.
Напомним, что ранее Фьюри
Популярное сейчас
- Довбик наказывает Динамо, Мудрик забивает и ассистирует, а у Ворсклы новый-старый тренер. Главные новости за 24 октября
- Таблица коэффициентов. Провал Швеции и Кипра – большая услуга Украине
- Вратарь Манчестер Юнайтед сделал сумасшедший сейв в матче против Фенербахче. Видео реакции Моуринью
- Фьюри прибыл на пресс-конференцию с Усиком. Видео
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО