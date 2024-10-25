Промоутер Фьюри рассказал о хаосе в углу британца во время первого поединка против Усика

Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен назвал причины хаоса в углу своего подопечного во время первого поединка против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).

"Тайсон – не дурак, он очень умный парень. Он знает загадочный бокс. Фьюри понимает, что нужно сделать, и он убедится, что это произойдет.

Конечно, ты не хочешь слышать множество голосов, но вы должны понимать, что в углу с ним был его отец. Тайсон хотел, чтобы отец был в углу, а его отец беспокоился о сыне, особенно когда тот был поражен в девятом раунде. Эмоции возобладали. Но знаете что? Углу нельзя быть эмоциональным. Он должен быть хладнокровным, спокойным и собранным. Я уверен, что в следующем бою так и будет" – сказал Уоррен.