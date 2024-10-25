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Усик отреагировал на обещание Фьюри завершить бой нокаутом
Философская позиция
Фото: Getty Images
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) отреагировал на обещание британца Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) завершить бой-реванш нокаутом.
"Брат, я совсем не думаю об этом. Для меня не важно, что говорит Тайсон. Это будет не новое сражение, а продолжение нашего первого поединка. Это не первый раунд, а 13, 14, а может, и 15, 16, 17. На все воля Бога" – сказал украинец.
Напомним, ранее Усик
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Источник:fightnews
Опубликовал: Андрей Хижняк
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