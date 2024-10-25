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Хирн признался, за кого будет болеть в реванше Усик-Фьюри
Ну конечно
Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал о своих впечатлениях от пресс-конференции, посвященной бою-реваншу Усик-Фьюри.
"До боя осталось около девяти недель. Честно говоря, ни один из них не хотел там находиться. Они оба отправятся в тренировочные лагеря. Фьюри не выглядел полностью заинтересованным, а затем внезапно Усик пришел в костюме. Я увидел, что Тайсон Фьюри говорил: "Просто отправьте меня в лагерь".
Вообще, Усика трудно победить и очень сложно победить его после того, как он уже избил тебя. Я думаю, что Усик очень уверен перед этим сражением. Но Фьюри способен на все, и он отличный боец. Надеюсь, что он сможет сделать свое дело" – сказал промоутер.
Напомним, ранее Усик
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