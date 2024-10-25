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Хирн признался, за кого будет болеть в реванше Усик-Фьюри

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Хирн признался, за кого будет болеть в реванше Усик-Фьюри

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал о своих впечатлениях от пресс-конференции, посвященной бою-реваншу Усик-Фьюри.

"До боя осталось около девяти недель. Честно говоря, ни один из них не хотел там находиться. Они оба отправятся в тренировочные лагеря. Фьюри не выглядел полностью заинтересованным, а затем внезапно Усик пришел в костюме. Я увидел, что Тайсон Фьюри говорил: "Просто отправьте меня в лагерь".

Вообще, Усика трудно победить и очень сложно победить его после того, как он уже избил тебя. Я думаю, что Усик очень уверен перед этим сражением. Но Фьюри способен на все, и он отличный боец. Надеюсь, что он сможет сделать свое дело" – сказал промоутер.

Напомним, ранее Усик обратился с посланием к кандидату в президенты США.

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Александр Усик Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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