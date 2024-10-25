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Бой Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча может быть отложен
Он запланирован на декабрь
Getty Images/Global Images Ukraine
Поединок между чемпионом WBA в лёгком весе американцем Джервонтой Дэвисом и его соотечественником Ламонтом Роучем, который запланирован на 14 декабря, может быть отложен.
Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Дэн Рафаэль, сославшийся сразу на три источника.
В общей сложности на счету Дэвиса в данный момент 30 поединков, в каждом из которых он одержал победы.
Роучу также 29 лет, в его активе 25 побед, одно поражение и одна ничья.
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