Бой Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча может быть отложен

Поединок между чемпионом WBA в лёгком весе американцем Джервонтой Дэвисом и его соотечественником Ламонтом Роучем, который запланирован на 14 декабря, может быть отложен.

Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Дэн Рафаэль, сославшийся сразу на три источника.

В общей сложности на счету Дэвиса в данный момент 30 поединков, в каждом из которых он одержал победы.

Роучу также 29 лет, в его активе 25 побед, одно поражение и одна ничья.