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Эдди Хирн: Очень сложно одолеть Усика, если он уже победил тебя один раз

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Промоутер не берется определять победителя

Эдди Хирн: Очень сложно одолеть Усика, если он уже победил тебя один раз

Фото: Getty Images

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Британский промоутер Эдди Хирн рассказал об ожиданиях от реванша между чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

"Думаю, что нужно отдать предпочтение Усику, но и Фьюри нельзя списывать со счетов.
Первый бой был близким. После финального гонга я чувствовал, что Усик переломил ход событий, но при этом не мог кому-то отдать победу.

Это было раздельное решение, но Фьюри будет лучше в реванше. Все же очень сложно одолеть Александра, если он уже победил тебя один раз", — сказал Хирн.

Напомним, что в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей.

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Источник:
Boxing King Media
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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