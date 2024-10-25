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Эдди Хирн: Очень сложно одолеть Усика, если он уже победил тебя один раз
Промоутер не берется определять победителя
Фото: Getty Images
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал об ожиданиях от реванша между чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.
"Думаю, что нужно отдать предпочтение Усику, но и Фьюри нельзя списывать со счетов.
Первый бой был близким. После финального гонга я чувствовал, что Усик переломил ход событий, но при этом не мог кому-то отдать победу.
Это было раздельное решение, но Фьюри будет лучше в реванше. Все же очень сложно одолеть Александра, если он уже победил тебя один раз", — сказал Хирн.
Напомним, что в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей.
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