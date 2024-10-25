  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Это будет не новый бой, а продолжение нашего первого поединка. Усик высказался о реванше с Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Это будет не новый бой, а продолжение нашего первого поединка. Усик высказался о реванше с Фьюри

Бокс

Украинец рассказал о настрое на предстоящий поединок

Это будет не новый бой, а продолжение нашего первого поединка. Усик высказался о реванше с Фьюри

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик считает, что реванш с Тайсоном Фьюри будет не новым поединком, а продолжением первого.

"Мой, брат, я совсем не думаю о том, что говорит Тайсон. Он просто говорит. Это будет не новый бой, а продолжение нашего первого поединка. Это будет не первый раунд, а 13-й, 14-й, а может и 15-й, 16-й, 17-й. На все воля Бога", - сказал Усик.

Напомним, что в первом поединке Усик победил раздельным решением судей.

По теме
yellow-arrow
Эдди Хирн: Очень сложно одолеть Усика, если он уже победил тебя один раз
yellow-arrow
Бой Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча может быть отложен
yellow-arrow
Хирн признался, за кого будет болеть в реванше Усик-Фьюри
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости