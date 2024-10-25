Это будет не новый бой, а продолжение нашего первого поединка. Усик высказался о реванше с Фьюри

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик считает, что реванш с Тайсоном Фьюри будет не новым поединком, а продолжением первого.

"Мой, брат, я совсем не думаю о том, что говорит Тайсон. Он просто говорит. Это будет не новый бой, а продолжение нашего первого поединка. Это будет не первый раунд, а 13-й, 14-й, а может и 15-й, 16-й, 17-й. На все воля Бога", - сказал Усик.

Напомним, что в первом поединке Усик победил раздельным решением судей.