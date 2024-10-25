Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Это будет не новый бой, а продолжение нашего первого поединка. Усик высказался о реванше с Фьюри
Украинец рассказал о настрое на предстоящий поединок
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик считает, что реванш с Тайсоном Фьюри будет не новым поединком, а продолжением первого.
"Мой, брат, я совсем не думаю о том, что говорит Тайсон. Он просто говорит. Это будет не новый бой, а продолжение нашего первого поединка. Это будет не первый раунд, а 13-й, 14-й, а может и 15-й, 16-й, 17-й. На все воля Бога", - сказал Усик.
Напомним, что в первом поединке Усик победил раздельным решением судей.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сырский отреагировал на заявление Путина об окружении ВСУ в Курской области и назвал потери РФ
- Усик отреагировал на обещание Фьюри завершить бой нокаутом
- Шольц выступил против первого пункта Плана победы Зеленского
- Усик обратился с посланием к кандидату в президенты США
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
150 000 грн