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Бой Дюбуа и Джошуа может быть перенесен

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Об этом рассказал промоутер Энтони

Бой Дюбуа и Джошуа может быть перенесен

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что реванш между Даниелем Дюбуа и Энтони Джошуа могут перенести. Причиной такого решения может стать недостаточное время на подготовку:

"Мы волнуемся из-за времени, так как Джошуа не успевает полностью подготовиться к реваншу. Если начинать подготовку к февралю, то Джошуа должен через три недели собирать тренировочный лагерь. Это слишком быстро.

В идеале наша команда хотела бы вернуться в мае следующего года. Если мы говорим о физической форме Джошуа, то идеальной она будет если ориентироваться на бой в конце весны. Но до февраля мы не успеем", – сказал Хирн.

Напомним, что в первом поединке за титул IBF, который состоялся 21 сентября 2024 года, Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.

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