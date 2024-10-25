"Тайсон лучший, когда он прижат к стенке". Руководитель TopRank сделал прогноз на бой с Усиком

Один из руководителей TopRank Брэд Джейкобс уверен, что Тайсона Фьюри именно в том положении, когда может показать свой лучший уровень.

"Тайсон показывает себя лучшего, когда он прижат к стенке. И он сейчас именно в такой ситуации. Я верю в силу Фьюри, верил в него с первого дня и верю, что он выйдет в ринг и победит в своем стиле", – сказал Брэд Джейкобс.

Напомним, что Фьюри 21 декабря проведет реванш с украинским чемпионом Александром Усиком. Первый их поединок закончился победой украинца раздельным решением судей.