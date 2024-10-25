  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. "Тайсон лучший, когда он прижат к стенке". Руководитель TopRank сделал прогноз на бой с Усиком
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Тайсон лучший, когда он прижат к стенке". Руководитель TopRank сделал прогноз на бой с Усиком

Бокс

Бой состоится 21 декабря

"Тайсон лучший, когда он прижат к стенке". Руководитель TopRank сделал прогноз на бой с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Один из руководителей TopRank Брэд Джейкобс уверен, что Тайсона Фьюри именно в том положении, когда может показать свой лучший уровень.

"Тайсон показывает себя лучшего, когда он прижат к стенке. И он сейчас именно в такой ситуации. Я верю в силу Фьюри, верил в него с первого дня и верю, что он выйдет в ринг и победит в своем стиле", – сказал Брэд Джейкобс.

Напомним, что Фьюри 21 декабря проведет реванш с украинским чемпионом Александром Усиком. Первый их поединок закончился победой украинца раздельным решением судей.

По теме
yellow-arrow
Бой Дюбуа и Джошуа может быть перенесен
yellow-arrow
Это будет не новый бой, а продолжение нашего первого поединка. Усик высказался о реванше с Фьюри
yellow-arrow
Эдди Хирн: Очень сложно одолеть Усика, если он уже победил тебя один раз
Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости