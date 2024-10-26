  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри высказался о силе удара Усика
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри высказался о силе удара Усика

Бокс

Ну он чудит

Фьюри высказался о силе удара Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) поделился своими впечатлениями от силы удара украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).

"Усик потряс меня в девятом раунде из-за удара в висок. У него нет силы удара. Он после этого ударил где-то 5-10 раз и не уложил меня. Я принимал эти удары и улыбался, он меня избивал несколько раз после этого, а я не упал. Если бы я оказался в такой ситуации с другим супертяжем – то был бы исключен наглухо. А этот юноша меня не уложил.

Так что нет, Усик – не панчер. Он просто ударил в нужное место. Не факт, что он попал бы еще с десяти попыток. Он меня потряс только раз в первом поединке, Александр не панчер" – сказал Тайсон.

Напомним, что ранее Хирн признался, за кого будет болеть в реванше Усик-Фьюри.

По теме
yellow-arrow
"Тайсон лучший, когда он прижат к стенке". Руководитель TopRank сделал прогноз на бой с Усиком
yellow-arrow
Бой Дюбуа и Джошуа может быть перенесен
yellow-arrow
Это будет не новый бой, а продолжение нашего первого поединка. Усик высказался о реванше с Фьюри
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости