Фьюри высказался о силе удара Усика

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) поделился своими впечатлениями от силы удара украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).

"Усик потряс меня в девятом раунде из-за удара в висок. У него нет силы удара. Он после этого ударил где-то 5-10 раз и не уложил меня. Я принимал эти удары и улыбался, он меня избивал несколько раз после этого, а я не упал. Если бы я оказался в такой ситуации с другим супертяжем – то был бы исключен наглухо. А этот юноша меня не уложил.

Так что нет, Усик – не панчер. Он просто ударил в нужное место. Не факт, что он попал бы еще с десяти попыток. Он меня потряс только раз в первом поединке, Александр не панчер" – сказал Тайсон.