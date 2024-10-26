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Фьюри впервые рассказал о своем финансовом состоянии

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Спойлер – ничего себе

Фьюри впервые рассказал о своем финансовом состоянии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) впервые рассказал публике о своем финансовом обеспечении.

"У меня 200 млн. фунтов стерлингов на банковском счету, и это делает меня счастливым. Вы теперь знаете мою цель. Мне не интересно наследие, только деньги важны.

У меня было 40 профессиональных боев и в каждом из них я заработал. Если бы мне не платили гонорары – я бы ногой не ступил на ринг. Я буду зарабатывать деньги до самой старости, пока не буду в 50 лет ходить искалеченный по улице" – сказал Тайсон.

Напомним, что ранее Фьюри высказался о силе удара Усика.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Андрей Хижняк
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