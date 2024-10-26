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Известный британский супертяж дал прогноз на реванш Усик-Фьюри
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Фото: Getty Images
Известный британский супертяж Дейв Ален дал прогноз на бой-реванш между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и его соотечественником Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО ).
"Я думаю, что Фьюри победит. Я спарринговал с обоими бойцами, боксировал с ними. Фьюри – лучший боец, с которым я когда-то находился в ринге. Он самый лучший боец, с которым я когда-то находился в одном зале. Он особенный. Усик тоже особенный, но он слишком маленький.
Фьюри должен был победить в первом поединке. Если он исправит несколько вещей, то остановит Усика" – сказал Ален.
Напомним, что ранее Фьюри
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