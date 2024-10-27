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Британский промоутер: Усика сложно победить, в поединке против Фьюри он сделал нечто невероятное

Бокс
Обновлено

Сложно спорить

Британский промоутер: Усика сложно победить, в поединке против Фьюри он сделал нечто невероятное

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxin Эдди Хирн рассказал о своих ожиданиях от боя-реванша между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и его соотечественником Тайсоном Фьюри (34-1 -1;24 КО).

"Усика сложно победить. Особенно если он уже был с тобой в ринге. В бою он анализирует тебя и понимает, что ему нужно делать. Он заставил Фьюри отступать в первом поединке. Это то, чего он никогда не делал в тяжелом весе. Когда ты смотришь на размер Тайсона, понимаешь, что Усик совершил что-то невероятное.

Но Усик любит, когда его агрессивно атакуют. Это то, что постоянно говорили Джошуа: "О, Энтони, ты просто должен быть агрессивным. Просто используй свой размер". Нет, так это не работает. Я не знаю, что Фьюри может использовать для победы над Усиком. Он попадал ударами, но в реванше ему нужно это делать гораздо больше. И когда ты это делаешь больше, ты открываешься для контратаки" – сказал Хирн.

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