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Тайсон – о бое против Пола: Он будет бегать всю чертовую ночь

Бокс
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Увидим как оно будет

Тайсон – о бое против Пола: Он будет бегать всю чертовую ночь

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда супертяжелого веса Майк Тайсон поделился своими ожиданиями от поединка против известного блоггера Джейка Пола.

"Как только я поймаю Джека Пола, он сбежит, как вор. Он будет бегать всю чертову ночь.

Я думаю, ему стоит попробовать стоять лицом к лицу, он молодой парень, он должен уметь выдерживать удары старого человека вроде меня" – сказал Майк.

Напомним, что поединок Тайсон-Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне (штат Техас, США). Ожидается, что ивент посетят около 90 тысяч болельщиков.

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