Тайсон – о бое против Пола: Он будет бегать всю чертовую ночь

Легенда супертяжелого веса Майк Тайсон поделился своими ожиданиями от поединка против известного блоггера Джейка Пола.

"Как только я поймаю Джека Пола, он сбежит, как вор. Он будет бегать всю чертову ночь.

Я думаю, ему стоит попробовать стоять лицом к лицу, он молодой парень, он должен уметь выдерживать удары старого человека вроде меня" – сказал Майк.

Напомним, что поединок Тайсон-Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне (штат Техас, США). Ожидается, что ивент посетят около 90 тысяч болельщиков.