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Тайсон – о бое против Пола: Он будет бегать всю чертовую ночь
Увидим как оно будет
Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда супертяжелого веса Майк Тайсон поделился своими ожиданиями от поединка против известного блоггера Джейка Пола.
"Как только я поймаю Джека Пола, он сбежит, как вор. Он будет бегать всю чертову ночь.
Я думаю, ему стоит попробовать стоять лицом к лицу, он молодой парень, он должен уметь выдерживать удары старого человека вроде меня" – сказал Майк.
Напомним, что поединок Тайсон-Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне (штат Техас, США). Ожидается, что ивент посетят около 90 тысяч болельщиков.
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