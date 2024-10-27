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Экс-чемпион мира дал советы Фьюри перед реваншем против Усика
Ценные слова
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Экс-чемпион мира по боксу Карл Фроч дал совет британскому супертяжу Тайсону Фьюри (34-1-1; 24 КО) перед реваншем против чемпиона по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика (22-0, 14 КО).
"Оба соперника имеют взаимное уважение, поскольку провели 12 раундов в ринге. Фьюри помнит, как оказался под шквалом ударов и был близок к досрочному поражению, что могло стать первым подобным случаем в его карьере. Он понимает, что его ждет непростой бой.
Усик тоже отдает себе отчет, что столкнется с чрезвычайно опасным соперником. Мне нравится, что Фьюри планирует "идти на Усика".
Вероятно, он подразумевает, что будет использовать свой вес, опираться на него, чтобы создать давление. Тактически в реванше ему нужно задействовать рост, силу и размах рук, где это возможно. При сближении применяй вес и мощь, оказывай на него давление, как Кличко делал с Дэвидом Хэем. Попробуй психологически давить на Усика. Оба находятся под давлением. Тайсон имеет давление немного больше, но не столь значительное" – сказал Фроч во время своего подкаста.
Напомним, что ранее Тайсон
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