Экс-чемпион мира дал советы Фьюри перед реваншем против Усика

Экс-чемпион мира по боксу Карл Фроч дал совет британскому супертяжу Тайсону Фьюри (34-1-1; 24 КО) перед реваншем против чемпиона по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика (22-0, 14 КО).

"Оба соперника имеют взаимное уважение, поскольку провели 12 раундов в ринге. Фьюри помнит, как оказался под шквалом ударов и был близок к досрочному поражению, что могло стать первым подобным случаем в его карьере. Он понимает, что его ждет непростой бой.

Усик тоже отдает себе отчет, что столкнется с чрезвычайно опасным соперником. Мне нравится, что Фьюри планирует "идти на Усика".

Вероятно, он подразумевает, что будет использовать свой вес, опираться на него, чтобы создать давление. Тактически в реванше ему нужно задействовать рост, силу и размах рук, где это возможно. При сближении применяй вес и мощь, оказывай на него давление, как Кличко делал с Дэвидом Хэем. Попробуй психологически давить на Усика. Оба находятся под давлением. Тайсон имеет давление немного больше, но не столь значительное" – сказал Фроч во время своего подкаста.