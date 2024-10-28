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Фьюри рассказал, желает ли выйти на бой против Джошуа

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Фьюри рассказал, желает ли выйти на бой против Джошуа

Фото: The Guardian

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал, имеет ли планы выйти на поединок против своего соотечественника Энтони Джошуа (28-4; 25 КО). Его слова цитирует Sky Sports:

"Мне сейчас жалко его, ведь в последнем бою он был нокаутирован за 5 раундов. Я уже говорил, что после каждого поражения Энтони Джошуа я чувствовал себя опустошенным. Когда соперник проигрывает, и не против тебя, ты чувствуешь себя подавленным из-за этого. Мне было грустно о нем. Было грустно видеть, как достойный соперник теряет свою корону.

Я бы все равно сражался с ним, несмотря на то, проиграл ли он 5 раз, или 10 раз, или 20. Это не важно, потому что на данном этапе нашей карьеры главное – проводить хорошие бои. Я думаю, что это все равно было бы интересное сражение для финансово обеспеченной аудитории" – сказал Фьюри.

Напомним, что ранее экс-чемпион мира дал советы Фьюри перед реваншем против Усика.

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Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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