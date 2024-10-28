Дюбуа рассказал, за кого будет болеть в реванше Усик-Фьюри

Британский супертяж, чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) признался, что будет болеть за своего соотечественника Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) в реванше против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).

"Я по-прежнему ставлю на победу Фьюри. Надеюсь, что наш парень сделает это. Усик способный боец, поэтому Тайсон должен наброситься на него и задушить. Фьюри тоже шустрый боксер. Нас ждет чудесное сражение. Я буду там и вызову победителя.

Последние несколько имен привели меня к этой точке. Кто бы ни победил, я хочу с ним драться. Мне нужен еще один пояс" – сказал Дюбуа.

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.