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Дюбуа рассказал, за кого будет болеть в реванше Усик-Фьюри

Бокс
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Общие корни дают о себе знать

Дюбуа рассказал, за кого будет болеть в реванше Усик-Фьюри

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж, чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) признался, что будет болеть за своего соотечественника Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) в реванше против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).

"Я по-прежнему ставлю на победу Фьюри. Надеюсь, что наш парень сделает это. Усик способный боец, поэтому Тайсон должен наброситься на него и задушить. Фьюри тоже шустрый боксер. Нас ждет чудесное сражение. Я буду там и вызову победителя.

Последние несколько имен привели меня к этой точке. Кто бы ни победил, я хочу с ним драться. Мне нужен еще один пояс" – сказал Дюбуа.

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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