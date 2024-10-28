Тренер Фьюри убеждает публику в будущей победе над Усиком

Тренер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Энди Ли убежден в победе своего подопечного в поединке-реванше против украинского чемпиона по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).

"В реванше Тайсон должен быть в лучшей форме. Возможно, ему нужно стать немного тяжелее. Он не мог набрать лучшей формы для первого боя, потому что порезал глаз. Он не мог спарринговать. Фьюри будет в реванше лучше, если не получит снова рассечение и не будет травм. Идет ли он на спад? Многие говорят, что Тайсон становится старым, так ли это? Или он просто должен набрать оптимальную форму, чтобы победить?

Могу сказать, что оба парня загадки. Усик был очень хорош в первом бою, но может ли он стать лучше? Я не уверен. Насколько может быть лучше Тайсона? Я знаю, что намного. Я знаю, что Фьюри будет гораздо лучше, а вот в Усике не уверен" – сказал тренер.

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.