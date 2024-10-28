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Известный боксерский аналитик оценил шансы Фьюри и Усика в реванше

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Известный боксерский аналитик оценил шансы Фьюри и Усика в реванше

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Аналитик телеканала SkySports, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Спенсер Оливер оценил шансы Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) и Александра Усика (22-0; 14 КО) в их поединке-реванше.

"Тайсону нужно лишь внести небольшие коррективы. Послушайте, самая лучшая версия Тайсона Фьюри победит лучшую версию Александра Усика. Я думаю, что у Фюри есть возможность выиграть этот бой. Вопрос лишь в том, сохранилась ли самая лучшая версия Тайсона Фьюри?

Он проиграл поединок с близким судейским решением, с разницей только в одно очко. Поэтому ему не нужно делать больших перемен. Забудьте об изменении команды. Энди Ли и ШугарХилл Стюард отличные тренеры" – сказал Оливер.

Напомним, что ранее тренер Фьюри выразил уверенность в победе своего подопечного.

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Источник:
fightnews
Опубликовал: Андрей Хижняк
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