Известный боксерский аналитик оценил шансы Фьюри и Усика в реванше

Аналитик телеканала SkySports, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Спенсер Оливер оценил шансы Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) и Александра Усика (22-0; 14 КО) в их поединке-реванше.

"Тайсону нужно лишь внести небольшие коррективы. Послушайте, самая лучшая версия Тайсона Фьюри победит лучшую версию Александра Усика. Я думаю, что у Фюри есть возможность выиграть этот бой. Вопрос лишь в том, сохранилась ли самая лучшая версия Тайсона Фьюри?

Он проиграл поединок с близким судейским решением, с разницей только в одно очко. Поэтому ему не нужно делать больших перемен. Забудьте об изменении команды. Энди Ли и ШугарХилл Стюард отличные тренеры" – сказал Оливер.