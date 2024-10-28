  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тренер Фьюри: Шугар Хилл Стюард будет единственным голосом в углу Тайсона
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Фьюри: Шугар Хилл Стюард будет единственным голосом в углу Тайсона

Бокс

Бой состоится 21 декабря

Тренер Фьюри: Шугар Хилл Стюард будет единственным голосом в углу Тайсона

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Энди Ли, член тренерского штаба двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался о проблемах команды британца в поединке с украинцем Александром Усиком.

"В углу было слишком много голосов. Мы были в ужасном положении, нам нужно было вытащить Тайсона из передряги. Мне тогда сказали, что мы проигрываем в два раунда, и я поверил. Пришлось сказать об этом между раундами. Я считал, что отец Тайсона давал отличные советы, но это его отец. Шугар Хилл Стюард должен быть единственным голосом в углу, так и будет в реванше", — приводит слова Ли издание BoxingScene.

Напомним, что в первом бою победу одержал Александр Усик раздельным решением судей.

По теме
yellow-arrow
Эдди Хирн готов организовать мегафайт с участием чемпиона WBO в первом полусреднем весе
yellow-arrow
Известный боксерский аналитик оценил шансы Фьюри и Усика в реванше
yellow-arrow
Тренер Фьюри убеждает публику в будущей победе над Усиком
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости