Тренер Фьюри: Шугар Хилл Стюард будет единственным голосом в углу Тайсона

Энди Ли, член тренерского штаба двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался о проблемах команды британца в поединке с украинцем Александром Усиком.

"В углу было слишком много голосов. Мы были в ужасном положении, нам нужно было вытащить Тайсона из передряги. Мне тогда сказали, что мы проигрываем в два раунда, и я поверил. Пришлось сказать об этом между раундами. Я считал, что отец Тайсона давал отличные советы, но это его отец. Шугар Хилл Стюард должен быть единственным голосом в углу, так и будет в реванше", — приводит слова Ли издание BoxingScene.

Напомним, что в первом бою победу одержал Александр Усик раздельным решением судей.