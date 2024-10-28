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Эдди Хирн готов организовать мегафайт с участием чемпиона WBO в первом полусреднем весе
Пока официальных предложений не поступало
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный британский промоутер Эдди Хирн заявил, что хочет организовать бой обладателя временного титула WBO в первом полусреднем весе британца Джека Кэттеролла с полновесным чемпионом мира по этой версии Теофимо Лопесом.
"Что касается Теофимо Лопеса, то мы бы с удовольствием его отшлепали, несмотря на то что он очень хороший боец. Он огромная звезда, и я, конечно, сомневаюсь, что он приедет в Манчестер, но это было бы знаменательное шоу — представьте, что Теофимо Лопеса привезут в Великобританию.
Да, это маловероятно, что Лопес приедет сюда, но мы готовы это организовать, если он заинтересуется и даст своё согласие", — приводит слова Хирна BoxingScene.
В ночь с 26 на 27 октября в Манчестере Кэттеролл победил экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе Реджиса Прогрейса единогласным решением судей.
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