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Ровно с разгромным счетом обыграло Старый Луцк

Бокс

И снова выездная победа

Ровно с разгромным счетом обыграло Старый Луцк

Фото: ФБУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

28 октября состоялся матч в рамках регулярного чемпионата Суперлиги, в котором БК Ровно второй раз за четыре дня победил Старый Луцк.

Равная борьба была до середины второй четверти, а дальше гости завладели преимуществом и просто уничтожили соперников. После третьей десятиминутки разница в счете достигла 29 очков в пользу ровенчан. Хозяева сумели немного сократить отставание в конце матча, однако этого оказалось мало.

Таким образом Ровно с 5 победами в 6 матчах закрепился на втором месте в турнирной таблице Суперлиги.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Старый Луцк — Ровно 60:81 (18:15, 10:22, 9:26, 23:18)

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Старый Луцк
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