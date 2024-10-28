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Тайсон Фьюри: Я не был впечатлен работой Усика в нашем первом бое
Британец считает, что Александр просто сделал свою работу
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) рассказал, что не впечатлен уровнем чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO Александра Усика (22-0, 14 КО).
"Я не был впечатлен, потому что он боксер, и это то, за что ему платят. Он сделал свою работу и одержал очень маленькую победу, но, как я всегда говорил... победа на дюйм или милю — это все равно победа".
"Он фактически отложил матч-реванш, я очень ждал хорошей подготовки к Хэллоуину, ночи у костра, Рождеству и Новому году. Но он все это мне испортил, и теперь у меня будет только три дня на Рождество. Он должен за это заплатить!"
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