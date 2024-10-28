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Это было бы впечатляюще. Тайсон Фьюри хочет провести три боя с Александром Усиком

Бокс

Нас ожидает трилогия?

Это было бы впечатляюще. Тайсон Фьюри хочет провести три боя с Александром Усиком

фото - boxingscene.com

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) рассказал, что хотел бы провести и третий бой с чемпионом по версиям WBC, WBA, WBO, IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО).

Британец уже задумывается о следующем сопернике, и это не бой с Дюбуа или Джошуа.

Фьюри утверждает, что его не беспокоит история, титулы или что-либо, что выходит за рамки бокса, еще один бой с Усиком имел бы большое значение. Это дало бы ему уникальное место в истории спорта:

"Я бы лучше провел трилогию с Усиком, и тогда было бы 1-1, и я был бы единственным тяжеловесом в истории, который имел бы три трилогии. Это было бы очень впечатляюще".

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Александр Усик Тайсон Фьюри
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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