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Тайсон рассказал, что случится, когда он выиграет у Пола

Бокс
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Ты уже легенда

Тайсон рассказал, что случится, когда он выиграет у Пола

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда супертяжелого веса, американец Майк Тайсон рассказал, почему согласился на поединок против известного блогера Джейка Пола и чего ожидает от этого боя.

"Если я выиграю, то стану бессмертным. Если я буду плохо драться... я не хочу умереть в больничной спальне. Я хочу умереть на ринге" – сказал железный Майк.

Напомним, что поединок Тайсон-Пол состоится 15 ноября на стадионе AT&T в Арлингтоне, штат Техас, США.

Фьюри рассказал, что хочет провести третий поединок против Усика

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