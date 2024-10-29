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Тайсон рассказал, что случится, когда он выиграет у Пола
Ты уже легенда
Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда супертяжелого веса, американец Майк Тайсон рассказал, почему согласился на поединок против известного блогера Джейка Пола и чего ожидает от этого боя.
"Если я выиграю, то стану бессмертным. Если я буду плохо драться... я не хочу умереть в больничной спальне. Я хочу умереть на ринге" – сказал железный Майк.
Напомним, что поединок Тайсон-Пол состоится 15 ноября на стадионе AT&T в Арлингтоне, штат Техас, США.
Фьюри
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