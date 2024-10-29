Тайсон рассказал, что случится, когда он выиграет у Пола

Легенда супертяжелого веса, американец Майк Тайсон рассказал, почему согласился на поединок против известного блогера Джейка Пола и чего ожидает от этого боя.

"Если я выиграю, то стану бессмертным. Если я буду плохо драться... я не хочу умереть в больничной спальне. Я хочу умереть на ринге" – сказал железный Майк.

Напомним, что поединок Тайсон-Пол состоится 15 ноября на стадионе AT&T в Арлингтоне, штат Техас, США.