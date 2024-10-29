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Стало известно, кто в спаррингах поможет Фьюри готовиться к бою против Усика

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Стало известно, кто в спаррингах поможет Фьюри готовиться к бою против Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

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Английский супертяж, 19-летний Мозес Итаума поможет своему соотечественнику Тайсону Фьюри (34-1-1; 24 КО) готовиться к поединку-реваншу против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).

"У меня есть собственное сражение, о котором нужно думать, но также мой стиль имеет сходство со стилем Усика. Поэтому думаю, что буду полезен Фьюри.

Если честно, это приглашение воспринимаю как комплимент. Но послушайте, я не собираюсь идти туда только ради Фьюри, чтобы помочь ему. Я хочу оценить свои способности по сравнению с его способностями. Конечно, я с нетерпением жду, когда начнем работать" – сказал Мозес.

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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Источник:
fightnews
Опубликовал: Андрей Хижняк
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