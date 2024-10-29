Промоутер Фьюри: Верю, что Тайсон победит Усика, чтобы начать трилогию

Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен заявил, что хотел бы организовать трилогию с участием его подопечного и украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) . Его слова цитирует talkSport:

"Я уверен, что Тайсон сам это сказал, и именно так все будет, и это может произойти. Я верю, что Фьюри победит Усика, чтобы начать трилогию.

Я возвращаюсь к тому первому бою с Деонтейем, который, по моему мнению, он выиграл, но в результате была объявлена ​​ничья. Он осознал это, оказавшись на полу в конце боя, и провел отличную работу с Уайлдером во втором поединке.

Я считаю, что именно это он и должен сделать с Усиком: продолжать делать многое, что он делал в первой половине боя" – сказал Уоррен.