Бывший украинский чемпион оценил перспективы наших молодых боксеров

Бывший чемпион мира, украинец Вячеслав Сенченко поделился своим мнением о перспективах наших боксеров.

– Завтра-после завтра Ломаченко и Усик завершат свою карьеру. Кто, по-вашему, сейчас из украинских бойцов может заменить их.

– Вот так сразу, как ворвались Ломаченко и Усик, – пожалуй, никто. Если мы говорим о переходе из любительского бокса в профи – то, пожалуй, никто. Усик, кажется, уже на 9-й бой боксировал за звание чемпиона мира, а Ломаченко еще быстрее. Чтобы вот так за 3-4-5-7 боев выйти на бой за звание чемпиона мира – таких боксеров у нас, пожалуй, сейчас нет.

Но вообще ребят хватает перспективных, хороших. Нужно время, и сейчас у нас немного, пожалуй, не то время, когда мы можем развиваться. Хотя турниры в Киеве, во Львове проводятся, профессиональные бои проводятся, ребята получают опыт, даже приезжают из-за границы.

Вот львовский турнир был – там и мексиканцы приезжали, и в Киев приезжали мексиканцы, боксировали за титулы – сказал Сенченко.