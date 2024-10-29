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Бывший украинский чемпион оценил перспективы наших молодых боксеров
Все грустно
Бывший чемпион мира, украинец Вячеслав Сенченко поделился своим мнением о перспективах наших боксеров.
– Завтра-после завтра Ломаченко и Усик завершат свою карьеру. Кто, по-вашему, сейчас из украинских бойцов может заменить их.
– Вот так сразу, как ворвались Ломаченко и Усик, – пожалуй, никто. Если мы говорим о переходе из любительского бокса в профи – то, пожалуй, никто. Усик, кажется, уже на 9-й бой боксировал за звание чемпиона мира, а Ломаченко еще быстрее. Чтобы вот так за 3-4-5-7 боев выйти на бой за звание чемпиона мира – таких боксеров у нас, пожалуй, сейчас нет.
Но вообще ребят хватает перспективных, хороших. Нужно время, и сейчас у нас немного, пожалуй, не то время, когда мы можем развиваться. Хотя турниры в Киеве, во Львове проводятся, профессиональные бои проводятся, ребята получают опыт, даже приезжают из-за границы.
Вот львовский турнир был – там и мексиканцы приезжали, и в Киев приезжали мексиканцы, боксировали за титулы – сказал Сенченко.
Напомним, что ранее Тайсон
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