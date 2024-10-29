  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Бывший украинский чемпион оценил перспективы наших молодых боксеров
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший украинский чемпион оценил перспективы наших молодых боксеров

Бокс
Обновлено

Все грустно

Бывший украинский чемпион оценил перспективы наших молодых боксеров

Новина українською

Бывший чемпион мира, украинец Вячеслав Сенченко поделился своим мнением о перспективах наших боксеров.

– Завтра-после завтра Ломаченко и Усик завершат свою карьеру. Кто, по-вашему, сейчас из украинских бойцов может заменить их.

– Вот так сразу, как ворвались Ломаченко и Усик, – пожалуй, никто. Если мы говорим о переходе из любительского бокса в профи – то, пожалуй, никто. Усик, кажется, уже на 9-й бой боксировал за звание чемпиона мира, а Ломаченко еще быстрее. Чтобы вот так за 3-4-5-7 боев выйти на бой за звание чемпиона мира – таких боксеров у нас, пожалуй, сейчас нет.

Но вообще ребят хватает перспективных, хороших. Нужно время, и сейчас у нас немного, пожалуй, не то время, когда мы можем развиваться. Хотя турниры в Киеве, во Львове проводятся, профессиональные бои проводятся, ребята получают опыт, даже приезжают из-за границы.

Вот львовский турнир был – там и мексиканцы приезжали, и в Киев приезжали мексиканцы, боксировали за титулы – сказал Сенченко.

Напомним, что ранее Тайсон рассказал, что произойдет, когда он выиграет у Пола.

По теме
yellow-arrow
Промоутер Фьюри: Верю, что Тайсон победит Усика, чтобы начать трилогию
yellow-arrow
Стало известно, кто в спаррингах поможет Фьюри готовиться к бою против Усика
yellow-arrow
Тайсон рассказал, что случится, когда он выиграет у Пола
Вячеслав Сенченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
You-Tube
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости