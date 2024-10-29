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Брат Фьюри: Если Тайсон будет все делать так, как и в первом бое, то он получится максимально конкурентным
Надеемся и на такой же результат
Фото: Твіттер
Шейн Фьюри, брат двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался о его предстоящем реванше с украинцем Александром Усиком, который состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
"Если Тайсон сделает всё так же, как и в первый раз, то бой опять получится максимально конкурентным. И это при том, что Тайсон хорошо боксировал.
Да, было несколько ошибок. Но если он сделает всё так же, то и результат будет таким же. А вот если Тайсон сумеет приспособиться, исход будет другим. Причём приспособиться не только физически, но и психологически", — сказал Шейн в интервью на YouTube-канале iFL TV.
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