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Майк Тайсон: Если я одержу победу в бою с Джейком Полом, то стану бессмертным
Американец высказался о предстоящем бое
Getty Images
Легендарный американский боксёр Майк Тайсон рассказал о своём настрое на поединок с известным блогером и соотечественником Джейком Полом.
"Если я одержу победу в бою с Джейком, то стану бессмертным. Если я буду плох, то лучше я умру в ринге. Мне не хотелось бы отводить душу на больничной койке", — приводит слова Тайсона портал Middle Easy.
Напомним, что поединок между Тайсоном и Полом состоится в ночь с 15 на 16 ноября. В общей сложности на счету Тайсона 50 побед при шести поражениях.
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