Майк Тайсон: Если я одержу победу в бою с Джейком Полом, то стану бессмертным

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон рассказал о своём настрое на поединок с известным блогером и соотечественником Джейком Полом.

"Если я одержу победу в бою с Джейком, то стану бессмертным. Если я буду плох, то лучше я умру в ринге. Мне не хотелось бы отводить душу на больничной койке", — приводит слова Тайсона портал Middle Easy.

Напомним, что поединок между Тайсоном и Полом состоится в ночь с 15 на 16 ноября. В общей сложности на счету Тайсона 50 побед при шести поражениях.