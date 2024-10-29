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Майк Тайсон: Если я одержу победу в бою с Джейком Полом, то стану бессмертным

Бокс

Американец высказался о предстоящем бое

Майк Тайсон: Если я одержу победу в бою с Джейком Полом, то стану бессмертным

Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон рассказал о своём настрое на поединок с известным блогером и соотечественником Джейком Полом.

"Если я одержу победу в бою с Джейком, то стану бессмертным. Если я буду плох, то лучше я умру в ринге. Мне не хотелось бы отводить душу на больничной койке", — приводит слова Тайсона портал Middle Easy.

Напомним, что поединок между Тайсоном и Полом состоится в ночь с 15 на 16 ноября. В общей сложности на счету Тайсона 50 побед при шести поражениях.

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Майк Тайсон Джейк Пол
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