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Дюбуа сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

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Дюбуа сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа высказался о предстоящем титульном реванше между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Я по-прежнему ставлю на победу Фьюри. Надеюсь, что наш парень сделает это. Усика можно побеждать. Фьюри должен наброситься на него и вырубить. Отличный бой, я брошу вызов победителю", – сказал Дюбуа в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Первый бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112).

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