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Эгис Климас: У Ломаченко все еще есть военные обязанности в армии

Бокс
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Ловить рыбу на лодке?

Эгис Климас: У Ломаченко все еще есть военные обязанности в армии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Эгис Климас, менеджер чемпиона IBF и IBO в легком весе Василия Ломаченко, высказался о планах своего подопечного.

"Решение еще не принято, но я могу вам сказать одно – деньги не мотивация для Ломаченко", — сказал Климас.

По информации менеджера, у Ломаченко все еще есть "военные обязанности в армии", которые нужно выполнять, а пока он находит покой, ловя рыбу на родине.

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"Возможно, он передумает и будет боксировать. В прошлый раз люди говорили, что он уйдет на пенсию, но он передумал, позвонил мне и сказал, что хочет сразиться. Сложно сказать, что произойдет", — добавил Климас.

Напомним, что Ломаченко в мае победил Камбососа, после чего появилась информация, что он не планирует боксировать в 2024 году.

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Василий Ломаченко
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Источник:
boxingscene
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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