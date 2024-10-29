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Эгис Климас: У Ломаченко все еще есть военные обязанности в армии
Ловить рыбу на лодке?
Getty Images/Global Images Ukraine
Эгис Климас, менеджер чемпиона IBF и IBO в легком весе Василия Ломаченко, высказался о планах своего подопечного.
"Решение еще не принято, но я могу вам сказать одно – деньги не мотивация для Ломаченко", — сказал Климас.
По информации менеджера, у Ломаченко все еще есть "военные обязанности в армии", которые нужно выполнять, а пока он находит покой, ловя рыбу на родине.
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"Возможно, он передумает и будет боксировать. В прошлый раз люди говорили, что он уйдет на пенсию, но он передумал, позвонил мне и сказал, что хочет сразиться. Сложно сказать, что произойдет", — добавил Климас.
Напомним, что Ломаченко в мае победил Камбососа, после чего появилась информация, что он не планирует боксировать в 2024 году.
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