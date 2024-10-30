Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Американский промоутер Ломаченко не имеет представления о будущем украинца
Уровень сотрудничества – полное понимание
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум рассказал, что не знает планов своего подопечного, чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО).
"Нет абсолютно никакого способа узнать, что он будет делать, и если бы вы спросили меня прямо сейчас, что он делает, я бы ответил: "Я не знаю".
Он очень хорошо справляется с сохранением своих денег, заботится о своей семье, и у него есть все его способности — он добился всего, чего хотел в профессиональной карьере. Я очень доволен этим.
Конечно, если он захочет вернуться и сразиться, да благословит его Бог, и мы поможем ему в следующем бою" – сказал Арум.
Напомним, что свой последний поединок Ломаченко провел в мае этого года, победив в Австралии местного Джорджа Камбососа.
Популярное сейчас
- Судаковым заинтересовался еще один английский клуб, – The Hard Tackle
- Известный украинский тренер принял Подолье
- Арбитры, которые поставили ошибочный пенальти в пользу Руха в матче с Александрией, прошли полиграф
- Это было бы впечатляюще. Тайсон Фьюри хочет провести три боя с Александром Усиком
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium