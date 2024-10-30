  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Американский промоутер Ломаченко не имеет представления о будущем украинца
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Американский промоутер Ломаченко не имеет представления о будущем украинца

Бокс
Обновлено

Уровень сотрудничества – полное понимание

Американский промоутер Ломаченко не имеет представления о будущем украинца

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум рассказал, что не знает планов своего подопечного, чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО).

"Нет абсолютно никакого способа узнать, что он будет делать, и если бы вы спросили меня прямо сейчас, что он делает, я бы ответил: "Я не знаю".

Он очень хорошо справляется с сохранением своих денег, заботится о своей семье, и у него есть все его способности — он добился всего, чего хотел в профессиональной карьере. Я очень доволен этим.

Конечно, если он захочет вернуться и сразиться, да благословит его Бог, и мы поможем ему в следующем бою" – сказал Арум.

Напомним, что свой последний поединок Ломаченко провел в мае этого года, победив в Австралии местного Джорджа Камбососа.

По теме
yellow-arrow
Стало известно, кто может выйти на бой против Дюбуа в следующем поединке
yellow-arrow
Эгис Климас: У Ломаченко все еще есть военные обязанности в армии
yellow-arrow
Дюбуа сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Василий Ломаченко Боб Арум
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BoxingScene
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости