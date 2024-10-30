Американский промоутер Ломаченко не имеет представления о будущем украинца

Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум рассказал, что не знает планов своего подопечного, чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО).

"Нет абсолютно никакого способа узнать, что он будет делать, и если бы вы спросили меня прямо сейчас, что он делает, я бы ответил: "Я не знаю".

Он очень хорошо справляется с сохранением своих денег, заботится о своей семье, и у него есть все его способности — он добился всего, чего хотел в профессиональной карьере. Я очень доволен этим.

Конечно, если он захочет вернуться и сразиться, да благословит его Бог, и мы поможем ему в следующем бою" – сказал Арум.

Напомним, что свой последний поединок Ломаченко провел в мае этого года, победив в Австралии местного Джорджа Камбососа.