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Стало известно, кто может выйти на бой против Дюбуа в следующем поединке

Бокс
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Это не Джошуа

Стало известно, кто может выйти на бой против Дюбуа в следующем поединке

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион Европы в супертяжелом весе Спенсер Оливер сообщил, что по его данным чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) свой следующий поединок проведет 22 февраля, но его соперником не станет Энтони Джошуа (28-4; 25) КО).

"Не думаю, что сражение между Джошуа и Дюбуа состоится в ближайшее время. Ходят слухи, что у Эй Джея есть несколько серьезных травм, и он не будет готов к февралю. Но Даниэль, вероятно, сразится именно 22 февраля. На мой взгляд, фаворитом этого боя является Джозеф Паркер. Считаю, что он заслужил эту возможность" – сказал Оливер в эфире talkSport.

Напомним, что ранее американский промоутер Ломаченко рассказал о будущем украинца.

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