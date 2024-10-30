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Стало известно, кто может выйти на бой против Дюбуа в следующем поединке
Это не Джошуа
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион Европы в супертяжелом весе Спенсер Оливер сообщил, что по его данным чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) свой следующий поединок проведет 22 февраля, но его соперником не станет Энтони Джошуа (28-4; 25) КО).
"Не думаю, что сражение между Джошуа и Дюбуа состоится в ближайшее время. Ходят слухи, что у Эй Джея есть несколько серьезных травм, и он не будет готов к февралю. Но Даниэль, вероятно, сразится именно 22 февраля. На мой взгляд, фаворитом этого боя является Джозеф Паркер. Считаю, что он заслужил эту возможность" – сказал Оливер в эфире talkSport.
Напомним, что ранее американский промоутер Ломаченко
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