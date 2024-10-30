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Фьюри: Если кто-то и должен был меня победить, то я рад, что это сделал Усик

Бокс
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Очень неожиданное признание

Фьюри: Если кто-то и должен был меня победить, то я рад, что это сделал Усик

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал, что не стесняется поражения от украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) ).

"Если вы посмотрите хайлайты боя, то там только и видно, как в течение 30 секунд меня носит во все стороны. Весь поединок не был такой, но это то, что они используют. Так что я отдаю должное Усику, его семье и остальным. Мои поздравления.

Если кто-то и должен был меня победить, то я рад, что это сделал Усик, потому что он богобоязненный христианин и семьянин. Так что я отдаю должное этому парню" – сказал Тайсон в интервью iFL.tv.

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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