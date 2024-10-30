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Саудовский шейх опубликовал промо-видео реванша Усик-Фьюри
Кровь закипает в жилах
Getty Images/Global Images Ukraine
Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх опубликовал промо-видео к реваншу между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри ( 34-1-1; 24 КО).
Напомним, что поединок Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
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