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Промоутер Джошуа назвал фаворита в реванше Усик-Фьюри

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Промоутер Джошуа назвал фаворита в реванше Усик-Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн дал свой прогноз на бой-реванш между Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО) и украинским чемпионом по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО). Его слова цитирует Boxing News 24:

"Одна вещь, в которой Усик невероятный – это анализ данных во время боя и составления плана, чтобы преодолеть этот стиль, эту тактику, что угодно.

Парень ростом 190 см с весом 95 кг вышел и избил Тайсона Фьюри ростом 205 см и 127 кг. Я думаю, что он сделал в том бою, недооценили, потому что это не совсем его стиль. Я считаю, что Тайсон должен быть более агрессивным в бою, но это действительно подойдет Усику.

Я понятия не имею, как его победить, но Тайсон Фьюри очень умный боец. У него есть умные люди в углу, но учитывая уровень IQ в боксе, он тоже на уровне. К сожалению, как и Усик. Поэтому я всегда буду ставить на Усика, особенно после победы в первом бою.

Мое сердце хочет увидеть победу Тайсона Фьюри. Не только потому, что он британец, но и потому, что я хочу организовать сражение с Эй Джеем. Я бы хотел, чтобы он это сделал, но считаю его аутсайдером в этом бою" – сказал Хирн.

Напомним, что ранее саудовский шейх опубликовал промо-видео реванша Усик-Фьюри.

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Александр Усик Тайсон Фьюри
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