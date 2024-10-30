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Тренер Уайлдера высказался о потенциальном поединке против Джошуа
Это почти невозможно
фото - boxingscene.com
Тренер американского супертяжа Деонтея Уайлдера (43-4-1; 42 КО) Малик Скот высказался о потенциальном поединке своего подопечного против британца Энтони Джошуа (28-4; 25 КО).
"Я был очень удивлен тем, как Джошуа пошел на добивание в бою с Дюбуа, потому что, по-моему, Энтони никогда так не делал ставку на правый аперкот. Было время, когда я видел, как он ставил на хуки и так далее. Я был очень удивлен этим.
Я думаю, что в бою против Деонтея ты заплатишь за такое переусердствование, потому что это его специализация. И это моя специализация как его тренера. Я люблю, когда соперники очень стараются, и мой боец заставляет их платить за это.
Так что я поставлю на победу Деонтея нокаутом, но это все равно по-прежнему очень интригующий бой. Как фанат я бы заплатил за то, чтобы его посмотреть" – сказал Скотт.
Напомним, что ранее промоутер Джошуа
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