Тренер Уайлдера высказался о потенциальном поединке против Джошуа

Тренер американского супертяжа Деонтея Уайлдера (43-4-1; 42 КО) Малик Скот высказался о потенциальном поединке своего подопечного против британца Энтони Джошуа (28-4; 25 КО).

"Я был очень удивлен тем, как Джошуа пошел на добивание в бою с Дюбуа, потому что, по-моему, Энтони никогда так не делал ставку на правый аперкот. Было время, когда я видел, как он ставил на хуки и так далее. Я был очень удивлен этим.

Я думаю, что в бою против Деонтея ты заплатишь за такое переусердствование, потому что это его специализация. И это моя специализация как его тренера. Я люблю, когда соперники очень стараются, и мой боец ​​заставляет их платить за это.

Так что я поставлю на победу Деонтея нокаутом, но это все равно по-прежнему очень интригующий бой. Как фанат я бы заплатил за то, чтобы его посмотреть" – сказал Скотт.