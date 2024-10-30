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Фьюри: В бою против Усика я показал просто невероятное выступление

Бокс

Если это было невероятно, то что тогда плохо

Фьюри: В бою против Усика я показал просто невероятное выступление

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) вспомнил свой первый поединок против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) и поделился стратегией на бой-реванш.

"В своем последнем бою я показал невероятное выступление. И он выиграл этот поединок на волоске, прежде всего благодаря девятому раунду, в котором Усик победил 10-8. Потому что произойдет, если я сделаю то же, но не будет раунда со счетом 10-8?

Не требуется никаких резких перемен. Если лошадь проиграла забег на волосок, то она не начнет иначе тренироваться и готовиться. Она сделает то же, что и перед этим, но, возможно, начнет быстрее. На этом уровне все решают малые проценты. И не было такого, что многое сделал неправильно. Я только мог быть более сфокусированным и поменьше кривляться" – сказал цыганский король.

Напомним, что ранее промоутер Джошуа назвал фаворита в реванше Усик-Фьюри.

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