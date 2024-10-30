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Определился возможный соперник Дюбуа в случае отказа Джошуа от реванша
Дата боя остается прежней
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 23 KO) может заменить Энтони Джошуа в поединке с Даниэлем Дюбуа, если Джошуа откажется от незамедлительного реванша, пишет инсайдер Майкл Бенсон.
"Тренер Джозефа Паркера заявил, что они буду готовы бросить вызов Даниэлю Дюбуа за титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе 22 февраля, если реванш с Энтони Джошуа не состоится", — написал Бенсон в социальной сети X (ранее Twitter).
Напомним, поединок Джошуа и Дюбуа состоялся 21 сентября в Лондоне (Великобритания) и завершился досрочной победой чемпиона в пятом раунде.
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