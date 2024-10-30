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В возрасте 44 лет умер американский боксер супертяжелого веса

Бокс

Причина смерти неизвестна

В возрасте 44 лет умер американский боксер супертяжелого веса

Фото: Real News

Новина українською

В возрасте 44 лет умер американский боксер супертяжелого веса Алонзо Батлер (34-3-2, 25 КО), пишет Fight News.

Эту информацию подтвердила дочь спортсмена. Батлер скончался в понедельник, 28 октября.

Последний бой Батлер провел 28 августа 2021 года, где одержал победу над Брендоном Спенсером решением судей.

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Источник:
fightnews
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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