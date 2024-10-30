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Теренс Кроуфорд провел тренировку с внуком Мохаммеда Али
Боксер показал пару приемов
ShowtimeBoxing
Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях, а также действующий обладатель титула WBA в первом среднем весе американец Теренс Кроуфорд во время тренировки дал внуку Мохаммеда Али, Нико Али Уолшу, несколько полезных уроков бокса.
Кроуфорд свой последний бой проводил в августе 2024 года в США, где одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом мира узбеком Исраилом Мадримовым, отобрав у него пояс WBA.
Нико Али Уолш предыдущий поединок провёл в июне 2024 года в Майами (США), где одержал победу единогласным решением судей в шестираундовом рейтинговом противостоянии со своим соотечественником Соной Акале.
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