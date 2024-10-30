  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Теренс Кроуфорд провел тренировку с внуком Мохаммеда Али
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Теренс Кроуфорд провел тренировку с внуком Мохаммеда Али

Бокс

Боксер показал пару приемов

Теренс Кроуфорд провел тренировку с внуком Мохаммеда Али

ShowtimeBoxing

Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях, а также действующий обладатель титула WBA в первом среднем весе американец Теренс Кроуфорд во время тренировки дал внуку Мохаммеда Али, Нико Али Уолшу, несколько полезных уроков бокса.

Кроуфорд свой последний бой проводил в августе 2024 года в США, где одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом мира узбеком Исраилом Мадримовым, отобрав у него пояс WBA.

Нико Али Уолш предыдущий поединок провёл в июне 2024 года в Майами (США), где одержал победу единогласным решением судей в шестираундовом рейтинговом противостоянии со своим соотечественником Соной Акале.

По теме
yellow-arrow
В возрасте 44 лет умер американский боксер супертяжелого веса
yellow-arrow
Определился возможный соперник Дюбуа в случае отказа Джошуа от реванша
yellow-arrow
Фьюри: В бою против Усика я показал просто невероятное выступление
Теренс Кроуфорд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости