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Льюис – о бое Дюбуа-Джошуа: Даниэль уверенно победил и теперь является королем-убийцей
На счет короля – есть вопросы
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный британский супертяж Ленокс Льюис оценил выступление чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) в поединке против Энтони Джошуа (28-4; 25 КО).
"Невероятное выступление Даниэля. Он вышел как чемпион и проделал свою работу. Нанес невероятный удар правой, который пришелся в подбородок Джошуа и сбил его с ног. Я был действительно удивлен, что Эй Джей поднялся после этого удара. Но все же встал. Это был отличный бой, отличный вечер бокса.
Позвольте мне сказать, что Даниэль сделал поистине отличную работу. Во всех боях, которые он провел в последнее время, это была хорошая работа. Он приобрел опыт, он учился, в результате собрал все воедино и использовал в поединке против Джошуа. Можно говорить, что это была плохая ночь для Эй Джейя, но Даниэль уверенно победил и теперь является королем-убийцей" – сказал Ленокс.
Напомним, что ранее стало известно, с
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