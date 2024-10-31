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Льюис – о бое Дюбуа-Джошуа: Даниэль уверенно победил и теперь является королем-убийцей

Бокс

На счет короля – есть вопросы

Льюис – о бое Дюбуа-Джошуа: Даниэль уверенно победил и теперь является королем-убийцей

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный британский супертяж Ленокс Льюис оценил выступление чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) в поединке против Энтони Джошуа (28-4; 25 КО).

"Невероятное выступление Даниэля. Он вышел как чемпион и проделал свою работу. Нанес невероятный удар правой, который пришелся в подбородок Джошуа и сбил его с ног. Я был действительно удивлен, что Эй Джей поднялся после этого удара. Но все же встал. Это был отличный бой, отличный вечер бокса.

Позвольте мне сказать, что Даниэль сделал поистине отличную работу. Во всех боях, которые он провел в последнее время, это была хорошая работа. Он приобрел опыт, он учился, в результате собрал все воедино и использовал в поединке против Джошуа. Можно говорить, что это была плохая ночь для Эй Джейя, но Даниэль уверенно победил и теперь является королем-убийцей" – сказал Ленокс.

Напомним, что ранее стало известно, с кем может провести следующий бой Дюбуа.

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