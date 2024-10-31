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Промоутер Джошуа дал однозначный ответ о будущем Эй-Джея
Но когда он даст ответ
Фото: Getty Images
Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн рассказал о планах своего подопечного на ближайшее будущее.
"Слушайте, есть две вещи, которые могут произойти. Во-первых, он проведет реванш с Даниэлем Дюбуа, являющимся его выбором. Во-вторых, мы увидим, что произойдет 21 декабря.
Никакие промежуточные бои меня не интересуют. Никакого интереса к любым разминочным боям. Он просто хочет величайших боев" – сказал Хирн в эфире iFl.tv.
Напомним, что ранее
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