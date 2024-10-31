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Промоутер Джошуа дал однозначный ответ о будущем Эй-Джея

Бокс

Но когда он даст ответ

Промоутер Джошуа дал однозначный ответ о будущем Эй-Джея

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн рассказал о планах своего подопечного на ближайшее будущее.

"Слушайте, есть две вещи, которые могут произойти. Во-первых, он проведет реванш с Даниэлем Дюбуа, являющимся его выбором. Во-вторых, мы увидим, что произойдет 21 декабря.

Никакие промежуточные бои меня не интересуют. Никакого интереса к любым разминочным боям. Он просто хочет величайших боев" – сказал Хирн в эфире iFl.tv.

Напомним, что ранее стало известно, кто может выйти на следующий бой против Дюбуа вместо Джошуа.

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