Усик показал настоящее искусство бокса. Видео

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) поделился со своими болельщиками новым видео. Наш спортсмен продолжает активную подготовку к поединку-реваншу против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) и показал самые яркие моменты тренировок. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Искусство бокса"