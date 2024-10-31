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Усик показал настоящее искусство бокса. Видео

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Подготовка на самом высоком уровне

Усик показал настоящее искусство бокса. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) поделился со своими болельщиками новым видео. Наш спортсмен продолжает активную подготовку к поединку-реваншу против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) и показал самые яркие моменты тренировок. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Искусство бокса"

Напомним, что ранее Фьюри прокомментировал свое выступление в первом поединке против Усика.

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