Легенда супертяжелого веса дал советы Фьюри перед реваншем против Усика

Легенда супертяжелого веса, британец Леннокс Льюис дал советы своему соотечественнику Тайсону Фьюри (34-1-1; 24 КО) перед боем-реваншем против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует iFl.tv:

"Должен ли Тайсон делать то же самое в реванше с Усиком? Нет, все не так-то просто. Да, Фьюри действительно нужно внести некоторые коррективы. Если он не внесет изменений, то мы увидим то же бой. Он должен идти на реванш сосредоточенным, с настроем. Он должен быть способен наносить гораздо больше ударов.

Итак, я думаю, что мы действительно увидим другого Тайсона Фьюри в реванше. Он понимает, что сделал неправильно в первом бою" – сказал Леннокс.