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Легенда супертяжелого веса дал советы Фьюри перед реваншем против Усика
Ценные слова
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Легенда супертяжелого веса, британец Леннокс Льюис дал советы своему соотечественнику Тайсону Фьюри (34-1-1; 24 КО) перед боем-реваншем против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует iFl.tv:
"Должен ли Тайсон делать то же самое в реванше с Усиком? Нет, все не так-то просто. Да, Фьюри действительно нужно внести некоторые коррективы. Если он не внесет изменений, то мы увидим то же бой. Он должен идти на реванш сосредоточенным, с настроем. Он должен быть способен наносить гораздо больше ударов.
Итак, я думаю, что мы действительно увидим другого Тайсона Фьюри в реванше. Он понимает, что сделал неправильно в первом бою" – сказал Леннокс.
Напомним, что ранее Льюис
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