Стало известно, где Фьюри проведет тренировочный лагерь к реваншу против Усика

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) определился с местом подготовки к своему следующему бою. "Цыганский король" отправился на Мальту, где его уже успели заметить в одном из местных ресторанов.

"Для нас была честь принимать такое легендарное лицо в нашем ресторане. Мы благодарны Тайсону за то, что он посетил это место. У него невероятная энергия и нашей команде понравилось его присутствие" – говорится в сообщении администрации заведения.

Согласно данным инсайдеров, именно здесь Тайсон проведет свой тренировочный лагерь следующие 5 недель.