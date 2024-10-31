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Майк Тайсон: Мои заслуги – мусор, главное это семья
Приоритеты для легенды
фото - talksport.com
Легендарный супертяж Майк Тайсон рассказал, что считает главной заслугой своей жизни и как относится к титулам, завоеванным во время профессиональной карьеры. Слова американца цитирует Worldboxingnews:
"У меня есть семья и дети. Они любят меня и уважают. Все, что я выиграл в боксе, никогда не будет важнее моей жены.
Мои заслуги – мусор. Сейчас я могу признаться, что отдал столько сил и здоровья ради мусора. Когда ты молод, то достижения для тебя имеют большое значение. Но не сейчас.
Я не люблю своих прозвищ. "Железный Майк", "Худший человек на планете" – где вы видели таких людей? Я был идиотом, когда позволял себя так называть" – сказал Майк.
Напомним, что ранее стало
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