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Майк Тайсон: Мои заслуги – мусор, главное это семья

Бокс
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Приоритеты для легенды

Майк Тайсон: Мои заслуги – мусор, главное это семья

фото - talksport.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный супертяж Майк Тайсон рассказал, что считает главной заслугой своей жизни и как относится к титулам, завоеванным во время профессиональной карьеры. Слова американца цитирует Worldboxingnews:

"У меня есть семья и дети. Они любят меня и уважают. Все, что я выиграл в боксе, никогда не будет важнее моей жены.

Мои заслуги – мусор. Сейчас я могу признаться, что отдал столько сил и здоровья ради мусора. Когда ты молод, то достижения для тебя имеют большое значение. Но не сейчас.

Я не люблю своих прозвищ. "Железный Майк", "Худший человек на планете" – где вы видели таких людей? Я был идиотом, когда позволял себя так называть" – сказал Майк.

Напомним, что ранее стало известно, где Фьюри проведет тренировочный лагерь к реваншу против Усика.

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