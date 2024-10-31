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Самый известный промоутер мира рассказал, за кого проголосует на президентских выборах в США
Мнение здорового, хоть и не молодого человека
Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум рассказал о своих политических предпочтениях перед выборами президента США. Его слова цитирует BoxingScene:
"Если пуэрториканцы хотят меня поблагодарить, то придите на выборы и проголосуйте за Камалу.
Этот комментарий не только об острове Пуэрто-Рико, это комментарий о пуэрториканцах. Это показывает, что эти люди думают о пуэрториканцах, потому что они не белые.
Они считают пуэрториканцев мусором. Это прекрасный, прекрасный остров. Как вы приравниваете его к мусору, если не считаете, что люди, которые здесь живут или происходят отсюда, мусор?
И почему эти люди, которых называют мусором, должны поддерживать этих фанатиков, когда они могут поддерживать кого-то, кто их действительно любит, например Камалу Гаррис?" – сказал Арум.
Напомним, что выборы в США состоятся 5 ноября, а у Харрис и Трампа одинаковые шансы на победу.
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