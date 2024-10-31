  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Самый известный промоутер мира рассказал, за кого проголосует на президентских выборах в США
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Самый известный промоутер мира рассказал, за кого проголосует на президентских выборах в США

Бокс
Обновлено

Мнение здорового, хоть и не молодого человека

Самый известный промоутер мира рассказал, за кого проголосует на президентских выборах в США

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум рассказал о своих политических предпочтениях перед выборами президента США. Его слова цитирует BoxingScene:

"Если пуэрториканцы хотят меня поблагодарить, то придите на выборы и проголосуйте за Камалу.

Этот комментарий не только об острове Пуэрто-Рико, это комментарий о пуэрториканцах. Это показывает, что эти люди думают о пуэрториканцах, потому что они не белые.

Они считают пуэрториканцев мусором. Это прекрасный, прекрасный остров. Как вы приравниваете его к мусору, если не считаете, что люди, которые здесь живут или происходят отсюда, мусор?

И почему эти люди, которых называют мусором, должны поддерживать этих фанатиков, когда они могут поддерживать кого-то, кто их действительно любит, например Камалу Гаррис?" – сказал Арум.

Напомним, что выборы в США состоятся 5 ноября, а у Харрис и Трампа одинаковые шансы на победу.

По теме
yellow-arrow
Майк Тайсон: Мои заслуги – мусор, главное это семья
yellow-arrow
Стало известно, где Фьюри проведет тренировочный лагерь к реваншу против Усика
yellow-arrow
Легенда супертяжелого веса дал советы Фьюри перед реваншем против Усика
Боб Арум
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости