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Промоутер Богачука оценил шансы украинца в бою против Мадримова

Бокс
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Как-то неуверенно

Промоутер Богачука оценил шансы украинца в бою против Мадримова

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского боксера, представителя среднего веса Сергея Богачука (24-2; 23 КО) Том Леффлер оценил шансы своего подопечного в поединке против узбека Исраила Мадримова (10-1-1; 7 КО). Его слова цитирует World Boxing News:

"Когда с нами связались, Богачук ничуть не сомневался, чтобы принять бой. Мы считаем, что все-таки он выиграл сражение с Ортисом, отправив его в два нокдауна, и за 12 раундов казалось очевидным, что он победил.

Богачук просто хочет сразиться с лучшими. Мы знали, что бой будет трудным, но были уверены, что он победит. И мы думали, что он выиграл. Теперь бой с Мадримовым – это еще один трудный поединок. Вот кто такой Богачук – он хочет доказать, что он самый лучший в первом среднем весе.

Вы должны понимать, где Сергей сейчас, особенно если вы смотрели бой против Брайана Мендосы — он доминировал над ним. Он непрерывно бьет кулаками и имеет тяжелый удар. Нокдауны в бою с Ортисом показывают, что он имеет силу.

На бумаге это примерно 50:50, но мы считаем, что Сергей должен выиграть сражение" – сказал Леффлер.

Напомним, что бой Богачук-Мадримов состоится 21 декабря в андеркарте боя Усик-Фьюри 2.

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Сергей Богачук
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